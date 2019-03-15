Футбол

Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче ПримерыЧемпионат 15:31

Атлетик Бильбао — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сан-Мамес»
Рауль Гарсия
37′
45′
Родриго Эрнандес
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
71′
Иньяки Уильямс
73′
Микель Сан Хосе
77′
80′
Хуанфран
Анхель Корреа
Йераи Альварес
82′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
85′
Кенан Кодро
85′
Ибаи Гомес
Иньиго Леку
90′+1′
«Атлетик» одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. К тому же команда из Бильбао прервала победную серию мадридского клуба, которая состояла из четырёх встреч. «Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (37) — девятое.
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