Футбол

Мадридский «Атлетико» потребовал взыскать €80 млн с «Барселоны»Газета.Ru 11:19

Мадридский "Атлетико" обратился к руководству Ла Лиги с требованием взыскать с каталонской "Барселоны" €80 млн в связи с трансферном французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Goal.
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СМИ: «Атлетико» обратился в Ла Лигу для взыскания с «Барселоны» €80 млн за переход Гризманна

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«Атлетико» пожаловался на «Барселону» в Ла Лигу

ProstoProSport10:55

«Атлетико» обратился в Ла Лигу, чтобы взыскать с «Барсы» еще 80 млн евро за трансфер Гризманна

Sports.ru10:02
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Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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