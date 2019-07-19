Футбол
Мадридский «Атлетико» потребовал взыскать €80 млн с «Барселоны»Газета.Ru 11:19
Мадридский "Атлетико" обратился к руководству Ла Лиги с требованием взыскать с каталонской "Барселоны" €80 млн в связи с трансферном французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Goal.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Финансы
Налоговые выплаты экспортеров поддержат рубль на следующей неделе
Не исключено, что американская валюта встретила сопротивление на данном уровне со стороны экспортеров, которым на следующей неделе предстоят крупные выплаты в бюджет (около 1 трлн руб.).
Обновлено в 11:35
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Словацкий актер Владимир Фурдик, исполнивший роль Короля Ночи в сериале «Игра престолов» иронически прокомментировал недоумение поклонников по поводу того, как именно Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено в 09:14
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Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Обновлено в 10:50
Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси».
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В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
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Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Общество
«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Футбол
РФС получил разрешение на использование VAR
Российский футбольный союз получил разрешение на использование системы видеопомощи арбитрам, сообщает пресс-служба РФС.
Обновлено в 12:03
Политика
Президент Путин прилетел в Магнитогорск
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск с рабочим визитом.
Обновлено в 12:07
Авто
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей.
Обновлено в 07:49
Политика
ЦИК Абхазии зарегистрировала действующего лидера Хаджимбу кандидатом в президенты
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия в беседе с РИА Новости сообщил, что ЦИК зарегистрировала действующего главу государства Рауля Хаджимбу кандидатом в президенты.
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52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
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Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Футбол
Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев
Капитан «Реала» Серхио Рамос получил штраф за незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Наука
Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом
Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.
Обновлено 16 июля в 10:18
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10