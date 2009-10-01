Футбол

Мадридский «Атлетико» арендовал МоратуHotGeo 06:01

Футболист подчеркнул, что он очень гордится своим присутствием в клубе и ему очень не терпится сыграть за клуб. Морату считают воспитанником «Реала», хотя он провёл 2 года в системе «Атлетико».
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Альваро Мората: «Мечтал играть за „Атлетико“, еще когда был мальчиком, подающим мячи»

Спорт-Экспресс05:21

Мадридский «Атлетико» арендовал Морату

HotGeo06:01

Альваро Мората: «Мечтал играть за „Атлетико“ еще с тех пор, как мальчишкой подавал мячи»

Матч ТВ04:54

Альваро Мората: «Мечтал играть за „Атлетико“ еще с тех пор, как мальчишкой подавал мячи»

Sportbox.RU04:54

Мората: «Я мечтал играть за „Атлетико“»

Евро-футбол.ру06:11

Мората: мечтал сыграть за «Атлетико» ещё с тех пор, как в детстве подавал мячи

Чемпионат03:24

Он целовал эмблему «Реала», а теперь будет играть за «Атлетико». Как такое возможно?

Спорт день за днемвчера в 14:05
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Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Обновлено в 04:17
Авто

Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер

Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime

Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime.
Обновлено в 05:58
Технологии

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

На украденной картине Куинджи нашли незначительные повреждения

Обновлено в 05:39
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Авто

В России отзывают более 3,6 тысячи автомобилей Renault

Обновлено в 06:04
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

Обновлено в 06:49
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Обновлено в 03:39
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Шереметьево сняли с борта самолета агрессивную пассажирку

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Саратовской области женщина умерла после укола в поликлинике

Ранее "Аиф-Саратов" со ссылкой на источники сообщил, что женщине в процедурном кабинете поликлиники №16 стало плохо после того, как ей сделали укол с лекарством, при этом проведенные реанимационные мероприятия не помогли, и она скончалась, возможно, в результате анафилактического шока.
Обновлено в 06:04
Экономика

Генеральным директором агентства АКРА назначен Игорь Зелезецкий

Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен ранее исполнявший обязанности руководителя агентства Игорь Зелезецкий.
Обновлено в 07:43
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников

Министерство труда и социальной защиты предложило отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено в 02:20
Экономика

Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершат в ноябре

Строительство первой нитки "Северного потока — 2" будет завершено в ноябре, второй - в декабре, сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go показали до анонса

Обновлено вчера в 08:55
Экономика

Названы самые популярные у граждан РФ лекарства

Граждане России в 2018 году чаще всего приобретали в аптеках бактерицидный пластырь и цитрамон.
Обновлено в 00:31
Политика

Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией

Ранее Порошенко заявил, что «Россия боится трёх вещей». По его словам, это "единство и солидарность" Украины.
Обновлено в 07:44
Спорт

Шахматист Владимир Крамник завершил карьеру

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил, что решил завершить карьеру.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 03:35
Общество

В Москве потеплеет до курортных значений

До летнего курортного тепла еще далеко, но окунуться в зиму черноморских курортов москвичи смогут, не уезжая за пределы города.
Обновлено в 06:57
Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Культура

В России запустят телеканал «Победа»

Весной 2019 года в сетях кабельных и спутниковых операторов на территории России появится телеканал "Победа".
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Apple бесплатно меняет старые Apple Watch на новые Series 2

Если клиент обратится в центр за ремонтом этих моделей часов, то ему будет предложено заменить их на новые Watch Series 2.
Обновлено в 04:24
Экономика

В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год

Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Депздрав назвал фальсификацией указания об ограничении госпитализации

Добавим, что ранее в средствах массовой информации появилась информация, что врачи поста скорой помощи имени Александра Пучкова в Москве получили неофициальное распоряжение на сокращение числа экстренных медицинских эвакуаций пациентов.
Обновлено в 04:36
Транспорт

В Москву и Петербург не пустят неэкологичные автомобили

Обновлено в 00:08
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Культура

Бухгалтер «Седьмой студии» заявила, что приказ уничтожить документы исходил от Серебренникова

Обновлено в 06:21
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Альваро Мората
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Испании.
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Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
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