Футбол

Мадрид за сутки до финала Лиги чемпионовВечерний курьер вчера в 13:54

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Уже завтра, первого июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся две английские команды, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». По предварительным прогнозам, в Мадриде соберутся около ста тысяч футбольных фанатов.
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Мадрид за сутки до финала Лиги чемпионов

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На финал - за €11 тысяч. Как живет Мадрид за сутки до матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

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