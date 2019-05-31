Мадрид за сутки до финала Лиги чемпионовВечерний курьер вчера в 13:54

Уже завтра, первого июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся две английские команды, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». По предварительным прогнозам, в Мадриде соберутся около ста тысяч футбольных фанатов.

Мадрид за сутки до финала Лиги чемпионов

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