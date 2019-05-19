Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 18:27

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС. Она исполнила две песни после выступления конкурсантов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мадонна заявила, что все финалисты Евровидения — победители

Life.ruвчера в 20:22

Легендарная Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями

ФАНвчера в 20:00

Мадонна назвала всех участников «Евровидения» победителями

ТК Звездавчера в 18:31

Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями

Телеканал 360°вчера в 19:17

Мадонна назвала всех участников «Евровидения» победителями

РБКвчера в 18:37

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Газета.Ruвчера в 18:27

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Москва 24вчера в 19:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

Обновлено в 00:38
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 08:09
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Единоборства

Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова

В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Футбол

ЦСКА — Ахмат 1:0

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 19 мая

Теплая погода без осадков с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Гаджеты

Honor 20 получит специальную версию в честь фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

Как стало известно, Honor 20 получит специальную версию в честь нового голливудского блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men Black Phoenix), который выходит в прокат в начале июня.
Обновлено вчера в 03:31
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье

России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил Роспотребнадзор

Темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России удалось удалось снизить до отрицательного значения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:35
Политика

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Обновлено вчера в 09:02
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

«Он стал пить, и это была беда»: как «Солдат Иван Бровкин» погубил Леонида Харитонова

В 1955 году на экраны всей страны вышел фильм «Солдат Иван Бровкин».
Обновлено в 01:00
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мадонна
Певица
Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное