Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 18:27
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС. Она исполнила две песни после выступления конкурсантов.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 08:09
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка
Участники финала «Евровидения» завершили выступления
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Футбол
ЦСКА — Ахмат 1:0
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Спорт
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 19 мая
Теплая погода без осадков с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Гаджеты
Honor 20 получит специальную версию в честь фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
Как стало известно, Honor 20 получит специальную версию в честь нового голливудского блокбастера «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men Black Phoenix), который выходит в прокат в начале июня.
Обновлено вчера в 03:31
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье
России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил Роспотребнадзор
Темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России удалось удалось снизить до отрицательного значения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:35
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Обновлено вчера в 09:02
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
«Он стал пить, и это была беда»: как «Солдат Иван Бровкин» погубил Леонида Харитонова
В 1955 году на экраны всей страны вышел фильм «Солдат Иван Бровкин».
Обновлено в 01:00
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44