Музыка
Мадонна рассказала, кого считает победителем «Евровидения-2019»Народные новости вчера в 19:37
Американская певица Мадонна за несколько минут до своего выступления на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019" обратилась со сцены к участникам.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Спорт
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Общество
Приморский силач протащил 18-тонный самосвал
Обновлено в 01:58
Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 04:24
Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Экономика
Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились разместить американские войска
Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»
Обновлено в 04:00
Музыка
Лазарев считает, что не подвел Россию
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Музыка
Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
Обновлено 16 мая в 09:51
Происшествия
Организаторы соревнований рассказали о напавшем на Шварценеггера
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей
Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
Омский артист собирается подать в суд на Олега Газманова
Омский бизнесмен и певец Александр Шаханин намерен подать в суд известного певца и композитора Олега Газманова.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Орлова объяснила отсутствие Леры Кудрявцевой
К счастью ситуацию быстро прояснила Ольга Орлова, занявшая в эфире место Кудрявцевой.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона
Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Общество
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 04:19