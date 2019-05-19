Музыка

Мадонна рассказала, кого считает победителем «Евровидения-2019»Народные новости вчера в 19:37

Американская певица Мадонна за несколько минут до своего выступления на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019" обратилась со сцены к участникам.
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Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями

Телеканал 360°вчера в 19:17

Мадонна выступила на «Евровидении» в качестве приглашенной звезды

ТАССвчера в 18:05

Мадонна назвала победителя финала «Евровидения-2019»

РЕН ТВвчера в 18:36

Мадонна назвала всех участников «Евровидения» победителями

ТК Звездавчера в 18:31

Мадонна обратилась к участникам «Евровидения»

Известиявчера в 18:30

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Газета.Ruвчера в 18:27

Мадонна назвала всех участников «Евровидения» победителями

РБКвчера в 18:37
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
Политика

В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана

МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Общество

Приморский силач протащил 18-тонный самосвал

Обновлено в 01:58
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Обновлено в 03:11
Авто

Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом

Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 04:24
Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Экономика

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Страны Персидского залива согласились разместить американские войска

Общеарабская газета Аш-Шарк аль-аусат сообщила, что ряд стран Персидского залива в рамках двусторонних соглашения с Соединенными Штатами Америки согласились разместить на своей территории американских военных.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»

Обновлено в 04:00
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Происшествия

Организаторы соревнований рассказали о напавшем на Шварценеггера

Обновлено вчера в 21:28
Хоккей

Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка

Омский артист собирается подать в суд на Олега Газманова

Омский бизнесмен и певец Александр Шаханин намерен подать в суд известного певца и композитора Олега Газманова.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Орлова объяснила отсутствие Леры Кудрявцевой

К счастью ситуацию быстро прояснила Ольга Орлова, занявшая в эфире место Кудрявцевой.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона

Петербуржец был уверен, что они являются подлинными, и отдал за них все деньги, два телефона и наушники.
Обновлено в 03:19
Общество

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 04:19
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Мадонна
Певица
Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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