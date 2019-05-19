Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 18:27

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС. Она исполнила две песни после выступления конкурсантов.
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"Мадонна на Евровидении 2019 была похожа на ребенка Серсеи Ланнистер и Эурона Грейджоя!"

Комсомольская правда06:27

Мадонна заявила, что все финалисты Евровидения — победители

Life.ruвчера в 20:22

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Газета.Ruвчера в 18:27

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Москва 24вчера в 19:53

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Телеканал 360°вчера в 19:17

Мадонна назвала победителя финала «Евровидения-2019»

РЕН ТВвчера в 18:36

Легендарная Мадонна назвала всех финалистов Евровидения победителями

ФАНвчера в 20:00
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Политика

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
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Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
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Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
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Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

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Авто

Способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля.
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Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

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Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии

Land Rover Defender 2020 был замечен фотошпионами на индийских дорогах.
Обновлено в 03:52
Спорт

Загитова поблагодарила всех за поздравления

Обновлено в 02:43
Наука

С 20 мая изменится определение эталона килограмма

С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
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Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
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Здоровье

Названы 7 эффективных в борьбе с воспалениями пищевых привычек

Специалисты назвали 7 пищевых привычек, эффективно помогающих справиться с некоторыми болезнями.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
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«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

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Происшествия

Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Игры

Bethesda поделилась подробностями крупного обновления The Elder Scrolls: Blades

Мобильная The Elder Scrolls: Blades, несмотря на громкое название, оказалась для многих обычной условно-бесплатной «гриндилкой» с таймерами, сундуками и прочими неприятными элементами.
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Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
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Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Обновлено в 02:21
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Культура

Концерт «Академия русско-сербской дружбы» прошел в Белграде

Концерт "Академия русско-сербской дружбы", который ежегодно организует Православное спортивное общество "Святая Сербия" в целях укрепления русско-сербских связей, прошел в субботу вечером в Доме гвардии вооруженных сил Сербии.
Обновлено в 04:44
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой

Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 08:20
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Полиция опровергла информацию СМИ о стрельбе у Большого театра

Информация о стрельбе у Большого театра в Москве не подтвердилась. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:51
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Мадонна
Певица
Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссёр и детская писательница.
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