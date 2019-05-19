Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 18:27
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС. Она исполнила две песни после выступления конкурсантов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
"Мадонна на Евровидении 2019 была похожа на ребенка Серсеи Ланнистер и Эурона Грейджоя!"
Комсомольская правда06:27
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ
Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Музыка
Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье
Навязчивое сексуальное поведение и видеоигры попали в список ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует навязчивое сексуальное поведение и зависимость от азартных видеоигр в интернете как заболевания, которые войдут во всемирный каталог нарушений здоровья.
Обновлено в 04:17
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Авто
Способы сэкономить на обслуживании автомобиля
Многие водители знают уловки для экономии на обслуживании автомобиля.
Обновлено в 03:30
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Авто
Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии
Land Rover Defender 2020 был замечен фотошпионами на индийских дорогах.
Обновлено в 03:52
Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Наука
С 20 мая изменится определение эталона килограмма
С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Названы 7 эффективных в борьбе с воспалениями пищевых привычек
Специалисты назвали 7 пищевых привычек, эффективно помогающих справиться с некоторыми болезнями.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве
Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Игры
Bethesda поделилась подробностями крупного обновления The Elder Scrolls: Blades
Мобильная The Elder Scrolls: Blades, несмотря на громкое название, оказалась для многих обычной условно-бесплатной «гриндилкой» с таймерами, сундуками и прочими неприятными элементами.
Обновлено в 05:25
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»
Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Общество
Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Культура
Концерт «Академия русско-сербской дружбы» прошел в Белграде
Концерт "Академия русско-сербской дружбы", который ежегодно организует Православное спортивное общество "Святая Сербия" в целях укрепления русско-сербских связей, прошел в субботу вечером в Доме гвардии вооруженных сил Сербии.
Обновлено в 04:44
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе объяснил, что не хочет, чтобы скандал влиял на судьбу коалиции Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Полиция опровергла информацию СМИ о стрельбе у Большого театра
Информация о стрельбе у Большого театра в Москве не подтвердилась. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:51