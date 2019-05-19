Мадонна и исландцы показали флаги Палестины в финале ЕвровиденияФАН 03:16

Американская поп-певица Мадонна и исландская группа «Хатари» показали флаги Палестины в финале Евровидения к неудовольствию организаторов международного музыкального конкурса, который состоялся в израильском Тель-Авиве. Исполнительница выступала вне состязательной программы.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.

Политика Премьер Армении призвал утром 20 мая блокировать все здания судов страны Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.

Экономика Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.

Общество Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров "Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Происшествия Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет Пожар в кафе в Анапе, угрожавший жилому дому, потушили, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Политика Обнародована программа инаугурации Зеленского Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения» Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.

Гаджеты Первые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11 появились в сети Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который регулярно снабжает общественность новой информацией из индустрии смартфонов, поделился новыми сведениями будущем флагманском Samsung, чей выход ожидается только на следующий год.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия «Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.

Гаджеты Подтвердилось существование чипсета среднего уровня AMD B550 Уже совсем скоро, 27 мая, компания AMD в рамках Computex 2019 представит свои новые настольные процессоры Ryzen 3000, построенные на архитектуре Zen 2. На той же выставке производители материнских плат представят свои новинки на старшем чипсете AMD X570.

Политика Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину Андрусив обвинил в бездействии Луценко на фоне возвращения на Украину Портнова.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.

Футбол Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.

Политика Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.

Авто Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.