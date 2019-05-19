Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»Газета.Ru вчера в 18:27
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС. Она исполнила две песни после выступления конкурсантов.
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Музыка
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Футбол
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Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
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Blizzard Enterntainment опубликовала список геймплейных элементов World of Warcraft Classic, которые бета-тестеры неоднократно называли багами.
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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В Бурятии сгорел склад с газовыми баллонами
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Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
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Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
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Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
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«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Политика
В ЮНЕСКО назвали число коренных языков мира
В ЮНЕСКО подсчитали примерное число коренных языков, на которых разговаривают народы мира.
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Книга «500 неизвестных» Александра Кибовского установила рекорд
Одним из важных событий акции стала презентация книги «500 неизвестных», написанной министром правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским.
Обновлено вчера в 15:22
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Куйвашев пообещал предложить новые места для храма в Екатеринбурге
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Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
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Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
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Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
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Кейт Миддлтон в джинсах устроила фотосъёмку на качелях-тарзанке
На снимках герцогиня Кембриджская позирует сидя на качелях-тарзанке.
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Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
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Политика
На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки»
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.
Обновлено в 06:35
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Моника Белуччи затмила красотой моделей в Каннах
Моника Беллуччи, известная киноактриса, смогла затмить своей красотой даже топ-моделей, пройдя по красной дорожке в Каннах в рамках премьеры ленты «Лучшие годы жизни».
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Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
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Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30