Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских нацийСоветский спорт 14:40

Сборная Мадагаскара обыграла сборную ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Основное время матча закончилось вничью 2:2. У Мадагаскара отличились Ибраим Амада (девятая минута) и Фанева Има Андриатсима (77-я минута).
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Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Советский спорт14:40

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Спорт-Экспресс14:46

Мадагаскар обыграл ДР Конго по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Матч ТВ14:52

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

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Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка африканских наций

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Сборная Мадагаскара вышла в 1/4 финала на своем первом Кубке Африки

Sports.ru14:52

Мадагаскар обыграл ДР Конго в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Чемпионат14:47
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