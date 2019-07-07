Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских нацийСоветский спорт 14:40
Сборная Мадагаскара обыграла сборную ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Основное время матча закончилось вничью 2:2. У Мадагаскара отличились Ибраим Амада (девятая минута) и Фанева Има Андриатсима (77-я минута).
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