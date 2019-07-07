Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка АфрикиProstoProSport 14:47
В 1/8 финала футболисты Мадагаскара дважды выходили вперед в счете против ДР Конго, но оба раза позволили сопернику восстанавливать равновесие, причем перевести встречу в овертайм там удалось в добавленное ко второму тайму время. В итоге судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти.
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