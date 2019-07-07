В 1/8 финала футболисты Мадагаскара дважды выходили вперед в счете против ДР Конго, но оба раза позволили сопернику восстанавливать равновесие, причем перевести встречу в овертайм там удалось в добавленное ко второму тайму время. В итоге судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти.

Происшествия Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.

Происшествия Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Футбол Месси могут отстранить от футбола на два года Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.

Политика Саакашвили прокомментировал выходку грузинского телеведущего В минувшее воскресенье телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую передачу «P.S» на оппозиционном грузинском телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Политика Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор» Среди толпы десятки голосов начинают освистывать Порошенко и кричать «позор». Тот вынужден ретироваться и ускорить шаг.

Армия и оружие Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14 Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.

Футбол Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.

Политика ОБСЕ отклонила российскую резолюцию против героизации нацистов Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонил резолюцию о борьбе с ксенофобией и национализмом, предложенную Россией.

Футбол Малафеев открыл бутылку ударом ногой Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой. Видео можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Твиттере».

Происшествия Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Игры Ролевую выживалку Digimon Survive отложили на 2020 год Ролевая стратегия с элементами выживания Digimon Survive выйдет на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Музыка Альбом дня: «Ночные Снайперы» - «Невыносимая легкость бытия» Что касается названия альбома "Невыносимая легкость бытия", по словам лидера "Ночных снайперов" Дианы Арбениной, оно " заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией".

Политика Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.

Футбол Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Культура Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.