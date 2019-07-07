Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка АфрикиProstoProSport 14:47

В 1/8 финала футболисты Мадагаскара дважды выходили вперед в счете против ДР Конго, но оба раза позволили сопернику восстанавливать равновесие, причем перевести встречу в овертайм там удалось в добавленное ко второму тайму время. В итоге судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка африканских наций

LiveSport.ru14:56

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

Газета.Ru15:38

Мадагаскар обыграл ДР Конго по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Матч ТВ14:52

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Спорт-Экспресс14:46

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Советский спорт14:40

Сборная Мадагаскара вышла в 1/4 финала на своем первом Кубке Африки

Sports.ru14:52

Мадагаскар обыграл ДР Конго в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Чемпионат14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса

Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала необычное фото дочери

Известная советская и российская певица Алла Пугачева показала в Instagram необычное фото дочери Лизы.
Обновлено в 12:48
Космос

Телескопы НАСА выявили атмосферу странной гибридной экзопланеты

Обновлено в 12:28
Игры

Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях

Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
Обновлено в 08:22
Футбол

«Спартак-2» обыграл «Балтику» на старте первенства ФНЛ

Футболисты «Спартака-2» нанесли поражение «Балтике» в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 15:50
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Футбол

Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»

Форвард Атлетико Антуан Гризманн уведомил клуб, что намерен заплатить сумму отступных, прописанных в своем контракте.
Обновлено в 13:00
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:29
Политика

В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды

Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено в 06:16
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли три человека

В результате аварии на трассе в Свердловской области погибли трое и пострадали семь человек, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиян

Обновлено в 14:57
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Футбол

Стали известны составы Бразилии и Перу на финал Кубка Америки

Бразилия и Перу объявили стартовые составы, которые начнут финальную встречу Кубка Америки по футболу-2019.
Обновлено в 15:27
Футбол

«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи

Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Драка с применением кислоты произошла у паба в британском Лестере

Как сообщает RT со ссылкой на Express, группа злоумышленник устроила драку около одного из местных пабов, применив, предположительно, кислоту.
Обновлено в 14:38
Футбол

Серхио Рамос открыл бутылку языком. Видео

33-летний испанец сделал это с помощью языка. Футболист опубликовал видео в своем Instagram.
Обновлено в 15:59
Общество

Федор Конюхов прилетел на самолете с солнечными батареями в Крым

Знаменитый путешественник Федор Конюхов прилетел на восток Крыма.
Обновлено вчера в 06:22
Кино

Съемки третьего сезона «Американских богов» стартуют в сентябре

Согласно информации на портале HN Entertainment, съемки третьего сезона сериала «Американские боги» стартуют 30 сентября.
Обновлено в 09:23
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Полиция освободила заложников в Одессе

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мадагаскар
Страна
Островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь - 587 тыс. км², население - 24,2 млн чел. Столица - Антананариву. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Демократическая Республика Конго
Государство
Государство в Центральной Африке, граничащее с Республикой Конго, Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом, Угандой, Руандой, Бурунди, Танзанией, Замбией, Анголой, в том числе с ангольским эксклавом Кабиндой. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Одна из самых бедных стран мира согласно исследованиям МВФ за 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное