Футбол
Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка АфрикиМатч ТВ 13:51
Сборная Мадагаскара обыграла команду Нигерии в третьем матче группового этапа Кубка Африки 2019 года. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Лалайна Номенжанахари и Каролус Андриаматсиноро. Отметим, что в составе нигерийцев играл бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса.
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Экспресс на матчи кубка африканских наций ~ Бурунди – Гвинея / Мадагаскар – Нигерия
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