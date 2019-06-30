Футбол

Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка АфрикиSportbox.RU вчера в 13:51

Сборная Мадагаскара обыграла команду Нигерии в третьем матче группового этапа Кубка Африки 2019 года. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Лалайна Номенжанахари и Каролус Андриаматсиноро. Отметим, что в составе нигерийцев играл бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нигерия и Египет: на что богата Африка для беттора в среду

Legalbet28 июня в 05:15

Нигерия и Мадагаскар вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

Sport24.ruвчера в 13:52

Мадагаскар вышел в плей-офф Кубка африканских наций, сенсационно победив Нигерию

Чемпионатвчера в 14:26

Мадагаскар обыграл Нигерию с Мусой и на дебютном Кубке Африки вышел в плей-офф с первого места

Спорт-Экспрессвчера в 14:24

Сборная Мадагаскара выиграла группу на дебютном Кубке африканских наций

LiveSport.ruвчера в 14:12

Экспресс на матчи кубка африканских наций ~ Бурунди – Гвинея / Мадагаскар – Нигерия

Sport-place29 июня в 02:16

Нигерия и Мадагаскар вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

Советский спортвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Спорт

Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Обновлено в 06:04
Музыка

Рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Lil Nas X, один из самых популярных фрешменов рэп-сцены, шокировал многих своих фанатов, совершив каминг-аут.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

Обновлено в 07:14
Гаджеты

Apple выпустит версию iPhone для Китая без Face ID

По данным ресурса Gizmochina, Apple выпустит специальную версию iPhone для китайского рынка, которая будет отличаться более доступной ценой и отсутствием Face ID.
Обновлено в 05:16
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда

Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Происшествия

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Катамадзе удалила свой пост об отказе выступать в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой последний пост в Fасевоок, который наделал много шума.
Обновлено в 00:49
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы

Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.
Обновлено в 06:46
Космос

Названы четыре самых опасных для Земли астероида

Обновлено в 06:37
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Политика

Зеленский попросил привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовал ответ на ноту МИД России о статусе задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Общество

Реестр проблемных жилых объектов появился в России

Всего в реестре в настоящее время опубликованы данные по 2 070 проблемным домам.
Обновлено в 05:35
Экономика

Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде

Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Авто

Стала известна дата презентации концепт-кара Bentley EXP 100 GT

Компания Bentley к 100-летию бренда разработала концепт-кар EXP 100 GT, премьера которого состоится 10 июля этого года.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской

Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала фото с близким другом

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова стала совсем взрослой девушкой.
Обновлено в 05:55
Спорт

Семеня пригрозила ИААФ пропуском чемпионата мира

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня сообщила, что пропустит чемпионат мира, если ей не позволят бежать дистанцию в 800 метров.
Обновлено в 05:44
Общество

В Японии более миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться

Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 04:33
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова – Сергей Меликов и Сергей Милейко – подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

СМИ: Маркизио близок к расторжению контракта с «Зенитом»

Обновлено в 06:17
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мадагаскар
Государство
Островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь - 587 тыс. км², население - 24,2 млн чел. Столица - Антананариву. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бурунди
Государство
Государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. Граничит с Руандой на севере, ДР Конго - на западе и Танзанией - на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. На юго-западе омывается озером Танганьика.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное