Футбол
Сборная Мадагаскара выиграла группу на своем первом Кубке АфрикиSports.ru вчера в 13:55
Сборная Мадагаскара обыграла Нигерию в матче третьего тура группового этапа Кубка Африки-2019 (2:0). Голы забили Лалаина Номенджанахари и Каролюс Андриамациноро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мадагаскар вышел в плей-офф Кубка африканских наций, сенсационно победив Нигерию
Чемпионатвчера в 14:26
Экспресс на матчи кубка африканских наций ~ Бурунди – Гвинея / Мадагаскар – Нигерия
Sport-place29 июня в 02:16
Мадагаскар обыграл Нигерию с Мусой и на дебютном Кубке Африки вышел в плей-офф с первого места
Спорт-Экспрессвчера в 14:24
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье
Ситуацию в лор-отделении обсудили губернатор Новгородской области и главврач ОДКБ
Отвечая на вопрос губернатора, Арсен Амирбеков рассказал, что в ходе разбирательства касаемо работы лор-отделения выяснилось, что специалисты отсутствовали на рабочем месте в 14:30, хотя должны были нести дежурство в стационаре.
Обновлено 29 июня в 06:55
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СК расследует дело об избиении девушки в центре столицы
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ведомство будет расследовать дело об избиении девушки двумя мужчинами, которое произошло в центре Москвы.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
В России вступают новые правила получения кредитов для россиян
С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
Обновлено в 03:40
Хоккей
Омский «Авангард» покинул нападающий Галимов
Обновлено в 03:28
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек
В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Для Android появится аналог AirDrop
Новая технология работает по аналогии с AirDrop, только для передачи файлов использует еще Wi-Fi и Bluetooth.
Обновлено в 02:51
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Швейцарская футболистка пропала без вести на озере Комо
Обновлено вчера в 20:02
Политика
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Уровень воды в подтопившей иркутский Тулун реке опустился ниже 11 м
В подтопленном иркутском городе Тулун уровень в реке Ие опустился ниже 11 метров при критической отметке 7 метров.
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям
«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России 1 июля представила видеозапись задержания трех чиновников в Дагестане по делу о махинациях со средствами, выделенными на строительство школ.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Неизвестный объект упал к северу от столицы Кипра Никосии, сообщает в понедельник издание Cyprus Mail.
Обновлено в 02:50
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Технологии
Чиновникам предложили подарить смартфоны на 23 миллиарда рублей
Журналисты подсчитали, что обеспечение чиновников смартфонами на «Авроре» обойдется в 23,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:45
Кино
Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
Американская развлекательная компания Netflix, которая является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, планирует снять многосерийную экранизацию культового комикса Нила Геймана под названием «Песочный человек».
Обновлено в 03:57
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Общество
В России хотят запретить частные камеры видеофиксации на дорогах
Парламентарий рассказал, что нормативный акт предполагает регламентацию функционала камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и мест их установки правительством России.
Обновлено в 03:38