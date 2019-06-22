Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:58

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар. Встреча завершилась со счётом 2:2. Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Армия и оружие Трамп не отменял авиаудар по Ирану После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».

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Общество МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.

Политика С 8 июля самолеты из России перестанут летать в Грузию С 8 июля Россия прекращает авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Политика Дональд Трамп предложил сделать Иран «снова великим» Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать «хорошим другом» Ирана и снова сделать эту страну «великой», сообщает SCMP.

Экономика Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6% В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.

Культура Критики отметили «русскость» постановки оперы «Борис Годунов» в Лондоне Постановка оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в лондонском Королевском театре оперы и балета в 2019 году встречена публикой и театральными критиками с не меньшим восторгом, чем в 2016-м, причем в этот раз критики делают особый акцент на "русскости" трактовки.

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Общество Наукоград остался без медпомощи Как-то не вяжется скромный облик Борка с наукоградом в его классическом представлении.

Политика AP: Иран усилил кибератаки против США Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.

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