Футбол
Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:58
В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар. Встреча завершилась со счётом 2:2. Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:01, Вашингтон
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