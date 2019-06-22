Футбол

Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 17:58

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар. Встреча завершилась со счётом 2:2. Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара.
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Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

ProstoProSportвчера в 23:30

Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Чемпионатвчера в 17:58

Гвинея и Мадагаскар сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

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Гвинея и Мадагаскар не выявили победителя на Кубке Африки, забив по два гола

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Гвинея и Мадагаскар сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

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КАН. Мадагаскар впервые сыграл на турнире и обменялся двумя голами с Гвинеей

Бомбардир.рувчера в 17:54

Гвинея – Мадагаскар: «слоны нации» против «зебу»

Все про Спорт ру21 июня в 17:19
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Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
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Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
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Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
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На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) были выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003-го года.
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Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев

Бывший мэр Читы Анатолий Михалев, руководивший правительством города почти 20 лет, умер на 72-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:53
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Малышева сравнила еду с наркотиками

Обновлено вчера в 23:52
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Режиссер «Бонда 25» ответил на обвинения в прогулах из-за видеоигр

Пост стал ответом британской газете The Sun, которая накануне обвинила Фукунагу в том, что он отдает слишком много времени видеоиграм, от чего страдает съемочный процесс.
Обновлено 21 июня в 14:48
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
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Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд

Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено вчера в 13:25
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
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Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.
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Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит на эту тему «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»

Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено вчера в 16:00
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МИД КНР анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию

Председатель КНР Си Цзиньпин с 27 по 29 июня 2019 года посетит японскую Осаку для участия в саммите G20.
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НХЛ. «Каролина» выменяла Марло у «Торонто»

«Торонто» и «Каролина» произвели обмен. «Харрикейнс» заполучили нападающего Патрика Марло, который играл в Канаде два последних сезона.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
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Украинцев предупредили об отключении электричества

Энергетики предупредили украинцев об аварийных отключениях электроэнергии из-за аномальной жары.
Обновлено 21 июня в 16:51
Армия и оружие

Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Видеозапись с подделкой подписей «за Беглова» заинтересовала полицию

«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга (Александра Беглова) полиция в настоящее время проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства», — уточнили в пресс-службе, отметив, что делать какие-либо выводы пока преждевременно.
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Экономика

В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
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Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
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В ночь на 23 июня (по московскому времени) состоялся матч предварительного этапа Лиги наций Болгария — Россия.
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Прокуратура Токио заподозрила бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении около $3,25 млн из фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений.
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