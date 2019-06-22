Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 17:58

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций Гвинея — Мадагаскар. Встреча завершилась со счётом 2:2. Автором первого мяча стал нападающий сборной Гвинеи Сори Каба, отличившийся на 34-й минуте после передачи полузащитника Амаду Диавара.

Мадагаскар и Гвинея сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

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