Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»Матч ТВ 15:24

Приехали за победой и сделали это.

Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»

Политика МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР права на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Общество Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.

Общество В Петербурге бесплатный проезд в электричках получат больше льготников Градоначальник надеется, что депутаты к нему прислушаются. Для этого парламент примет поправки в Социальный кодекс Петербурга.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Происшествия В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".

Музыка Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Политика ФБР показало данные о бегстве Гитлера в Аргентину В открытом доступе оказался документ, из которого следует, что в 1945 году в ФБР поступила информация о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину.

Политика На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.

Политика Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.

Футбол ЦСКА обыграл «Анжи» в матче РПЛ «Анжи» на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Шоу-бизнес Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.

Наука Палеонтологи открыли динозавра, постоянно ходившего на цыпочках Австралийские ученые нашли намеки на то, что ретозавр, один из крупнейших травоядных четвероногих динозавров Гондваны, все время ходил на цыпочках, несмотря на массу в 24 тонны.

Кино «Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Происшествия В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Культура Netflix может лишиться прав на показ «Офиса» Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.