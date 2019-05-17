Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕRT на русском 06:53
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Обновлено в 06:22
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Футбол
Роберто Карлос намерен помочь «Анжи»
Выступавший за «Анжи» именитый бразильский защитник Роберто Карлос в курсе проблем дагестанской команды и намерен оказать ей поддержку.
Обновлено в 03:38
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией
Обновлено в 05:16
Музыка
Максим Фадеев отреагировал на отмену результатов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:43
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады
В штабе избранного украинского президента Владимира Зеленского прокомментировал роспуск Рады. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:07
Общество
В выходные южноуральцев ожидают заморозки и снег
Местами пройдут небольшие дожди, на севере и в горах - с мокрым снегом.
Обновлено в 05:55
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Авто
В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу
Обновлено в 02:28
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Поклонники мечтают увековечить память Началовой
Обновлено в 05:47
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Малкину не нравится, что в России работает много иностранных тренеров
Евгению не нравится, что в КХЛ работает так много иностранцев, в это же время в НХЛ нет ни одного европейского специалиста.
Обновлено в 06:58
Политика
Песков прокомментировал санкции США против подразделения «Терек»
США ввели ранее санкции против спецотряда "Терек" и пяти граждан РФ, включая командира "Терека" Абузайда Висмурадова, двух следователей по делу Сергея Магнитского — Геннадия Карлова и Елены Трикули, экс-начальника исправительной колонии №7 Сергея Коссиева и Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова считают причастным к убийству политика.
Обновлено в 05:33
Политика
Великобритания отменит бумажные миграционные карты для иностранцев
С 20 мая Великобритания полностью откажется от миграционных карт, которые нужно заполнять иностранцам при въезде в страну.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Политика
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Пешеходный мост обрушился на федеральной трассе под Тюменью
На 12 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (Тюменская область) в пятницу обрушился надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:11
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Новую Skoda Octavia, премьера которой должна состояться уже в этом году, снова заметили на тестах в Чехии.
Обновлено в 02:48
Авто
Koenigsegg выпустит дешевый спорткар
Шведский производитель суперкаров Koenigsegg планирует выпустить в первой половине 2020 года новую модель.
Обновлено вчера в 03:55