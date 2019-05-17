Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕRT на русском 06:53

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Газета.Ru11:53

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

RT на русском06:53

Глава МИД Германии заявил о договоренности с Россией о членстве в ПАСЕ

РИА Новости07:58

Возврат России в ПАСЕ изменит диалог Европы с Москвой

Экономика сегодня08:57

На переговорах в Хельсинки договорились, что Россия должна остаться в ПАСЕ

Коммерсантъ08:04

Россия останется в ПАСЕ

Lenta.ru06:52

Глава МИД Германии выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы

ТАСС01:48
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Источник сообщил о переносе сроков сдачи атомной подлодки «Казань»

Обновлено в 06:31
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец

Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Наука

Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:18
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Политика

Экс-спикер Рады допустил, что Украина исчезнет через пять лет

Бывший председатель Верховной рады Владимир Литвин заявил, что, если конфликт в Донбассе не будет разрешён, Украина перестанет существовать через пять лет.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Светлана Лобода устроила вечеринку в честь дня рождения дочери

В честь дня рождения наследницы певица устроила грандиозную вечеринку.
Обновлено в 12:30
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Здоровье

Москва занимает одно из последних мест в России по заболеваемости ВИЧ

Москва занимает 74 место среди 85 регионов РФ по заболеваемости ВИЧ, при этом в Центральном федеральном округе этот показатель является самым низким.
Обновлено в 13:05
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Гаджеты

ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой

Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Кино

Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»

16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Музыка

Лазарев выступил во втором полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:27
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Авто

Представлен юбилейный «заряженный» седан BMW M5 Edition 35 Years

Компания BMW выпустила особую юбилейную спецверсию "заряженного" седана M5. Её посвятили 35-летию выпуска первой "Эм-пять".
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Политика

Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Кино

Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон

Обновлено в 03:19
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Новую штурмовую винтовку создают в России

Спортивные винтовки Би-7-4 будет поставлять «Калашников», а в институте пройдут их испытания патронами «Олимп-БИ» при участии лучших российских биатлонистов.
Обновлено в 08:29
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
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