Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтовСпорт-Экспресс 07:18

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» £ 500 тыс. за Сульшера

Чемпионат07:45

СМИ: «МЮ» заплатит «Мельде» 500 тысяч фунтов стерлингов за Сульшера

Матч ТВ08:35

«МЮ» выплатит «Мольде» за Сульшера 1 млн фунтов

Sports.ru11:10

«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» £500 тысяч за Сульшера

Газета.Ru08:52

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» около 600 тысяч евро за Сульшера

Советский спорт07:27

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

Спорт-Экспресс07:18

Стала известна сумма компенсации, которую «Мольде» получит за Сульшера

Sport.ru08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
Общество

Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Авто

Какие иномарки дороже всего обходятся при эксплуатации

Замыкает тройку лидеров самых дорогих в эксплуатации автомобилей Cadillac Escalade – ориентировочная стоимость обслуживания этой модели обойдется в 203 000 рублей в год.
Обновлено в 10:53
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Здоровье

Мастер-класс для врачей из разных городов РФ прошел на базе 62-й больницы в Москве

Образовательный мастер-класс для врачей-патоморфологов и онкологов из нескольких российских городов при поддержке благотворительного фонда "Голос за жизнь" провели в пятницу на базе Московской онкологической больницы № 62, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
Обновлено в 14:47
Спорт

Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ

Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

Обновлено в 12:35
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Хоккей

Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»

Обновлено в 15:35
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко награждена орденом Святого Апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:38
Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Здоровье

Совфед разработал законопроект против рекламы грудного молока

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский пояснил, что документ направлен на запрет пропаганды заменителей грудного молока.
Обновлено в 09:44
Политика

Посредник по Карабаху назвал встречу Пашиняна и Алиева эффективной

Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Стефан Висконти назвал состоявшуюся в пятницу в Вене встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева насыщенной и эффективной, передает Sputnik.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Игры

На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

Обновлено в 08:59
Армия и оружие

В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая

В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160

Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Экономика

Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске

Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Политика

В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах

Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Политика

Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евро

"Ювентус" может летом продать боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Итальянцы оценивают своего игрока в 100 миллионов евро.
Обновлено в 16:29
Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Здоровье

В США впервые пересадили почку от ВИЧ-инфицированного донора

Врачи впервые пересадили орган от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Купчино двор колледжа петербургской моды украсил фонтан кипятка

Обновлено в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное