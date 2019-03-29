Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтовСпорт-Экспресс 07:18
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.
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В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
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Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
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США подготовили новые санкции против России
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Армия и оружие
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В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
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Обновлено в 12:57
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
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Обновлено в 05:43
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В России начали разрабатывать космическую стиральную машину
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Армия и оружие
Беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе
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Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
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