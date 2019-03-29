Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтовСпорт-Экспресс 07:18

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.
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«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» £500 тысяч за Сульшера

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