Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтовСпорт-Экспресс 07:18
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
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Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
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Политика
Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
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Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»
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Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
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Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры
Обновлено вчера в 14:28
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Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
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Футбол
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Происшествия
В США похититель секретов АНБ признал свою вину
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0
В прошлом месяце компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A 10.1, который стал доступной альтернативой топовому Galaxy Tab S5e.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
Обновлено в 04:31
Игры
Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх
Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17
Футбол
Болельщиков «Анжи» пустят на матч с «Краснодаром» бесплатно
Обновлено в 08:39
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика Handle
В целом Handle был показан в 2017 году. Этот робот за счет независимых друг от друга колес способен двигаться по пересечённой местности.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.
Обновлено в 07:24
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
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Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
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Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Обновлено в 07:54
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Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
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В Назрани у здания мэрии произошла стрельба
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Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя
Обновлено в 08:59
Здоровье
Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение
Хирургическое отделение переехало из аварийного корпуса в капитально отремонтированное помещение.
Обновлено в 07:24