«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтовСпорт-Экспресс 07:18

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

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