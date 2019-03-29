Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтовСпорт-Экспресс 07:18

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов. Английский клуб предоставит эту сумму в качестве жеста доброй воли. В декабре клуб из Норвегии получил еще 500 тысяч фунтов за аренду специалиста.
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«Манчестер Юнайтед» выплатит «Мольде» £500 тысяч за Сульшера

Газета.Ru08:52

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

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«МЮ» выплатит «Молде» 500 тысяч фунтов за Сульшера

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
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Уле Гуннар Сульшер
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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