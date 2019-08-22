Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер». В данный момент стороны обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. Миланская команда надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных.

«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»

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