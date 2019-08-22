Футбол
«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»Еженедельник Футбол 04:33
Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер». В данный момент стороны обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. Миланская команда надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:37, Ашберн
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Обновлено в 01:49
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Обновлено в 02:58
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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
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Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.
Обновлено в 01:42
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Футбол
«Ди Си Юнайтед» проиграл после удаления Руни
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Беглов поздравил жителей города с Днем Государственного флага РФ
Обновлено вчера в 13:49
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«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
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Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
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Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
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РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отмечает день рождения. Сегодня, 22 августа, экс-хавбеку «Сельты» исполнился 51 год.
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Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Игорь Андреев: Пока рано говорить об участии Шараповой в матче «Кубка Федерации» против Румынии
Капитан сборной России Игорь Андреев прокомментировал возможное участие Марии Шараповой в квалификационном матче "Кубка Федерации" против команды Румынии.
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