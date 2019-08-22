Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер». В данный момент стороны обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. Миланская команда надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных.

«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»

Политика Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина озвучила причины расставания с Егором Кончаловским Любовь Толкалина много лет прожила в фактическом браке с режиссером Егором Кончаловским.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Вагоны сошли с рельсов из-за размыва дождями путей в Прикамье Вагоны опрокинулись из-за размытого дождями железнодорожного полотна. Сейчас сотрудники железной дороги пытаются укрепить размытые пути.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Армия и оружие Двое американских военных погибли в Афганистане Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Общество Половина россиян не знают порядок цветов на российском флаге Половина россиян не могут в правильном порядке перечислить цвета на российском флаге. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Кино Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.

Армия и оружие Глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3 Глава Пентагона Марк Эспер назвал условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает Fox News.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Футбол Тамез отказался от перехода в «Спартак» Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Авто Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4 В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.

Экономика РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.