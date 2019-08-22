Футбол
«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»Еженедельник Футбол 04:33
Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер». В данный момент стороны обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. Миланская команда надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Авто
Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:20
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Обновлено в 05:34
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Здоровье
Минздрав Украины отчитался о кори
В июле корью заболели 1447 человек, такие данные приводит украинский минздрав.
Обновлено в 05:37
Культура
Познер одобрил украшение стен картинами Гитлера
Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы вешать на стены картины Адольфа Гитлера.
Обновлено в 03:22
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Футбол
Дзюба прошел поздравительный тоннель в хоккейной амуниции
Обновлено в 05:08
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Южная Корея отказалась продолжать обмен разведданными с Японией
Южнокорейские власти приняли решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией Об этом сообщает "Рёнхап".
Обновлено в 06:02
Политика
Германия назвала условие возвращения России в G8
Ранее французский дипломатический источник заявил, что возвращение России в G8 зависит от прогресса в ситуации на Украине, передавало Reuters.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Пентагон разорвал контракт с Boeing на создание перехватчиков МБР
В Пентагоне объяснили, что разрыв контракта с компанией Boeing произошел в связи с тем, что она провалила порученную ей задачу.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено вчера в 16:32
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Обновлено вчера в 11:31