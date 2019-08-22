Футбол
«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»Sports.ru 04:12
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в «Интер», сообщает Daily Mail. Клубы обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. «Интер» надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
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Обновлено вчера в 09:38
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
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Киберспорт
Парень сделал предложение девушке на The International 2019
Один из зрителей The International 2019 по Dota 2 сделал предложение руки и сердца возлюбленной в перерыве матча между Team Secret и Mineski.
Обновлено в 03:10
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
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Обновлено в 03:43
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено 20 августа в 14:24
Политика
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
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Трамп заявил, что США могут отменить право гражданства по рождению
Президент США Дональд Тамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены права предоставления американского гражданства по рождению на территории страны.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
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Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Пентагон разорвал контракт с Boeing на создание перехватчиков МБР
В Пентагоне объяснили, что разрыв контракта с компанией Boeing произошел в связи с тем, что она провалила порученную ей задачу.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе
Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийства
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
В Ленобласти развивается паллиативная помощь
На территории региона работают около 250 паллиативных коек, это позволяет региону быть в лидерах по России в вопросе оказания паллиативной помощи.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Кино
Вышел трейлер драмы о сексуальных домогательствах в Fox News
Вплоть до июля 2016 года Эйлс занимал пост главы Fox News и Fox Television Stations, но впоследствии был вынужден покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 11:54