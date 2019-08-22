Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в «Интер», сообщает Daily Mail. Клубы обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. «Интер» надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных.

«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»

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