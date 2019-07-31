Футбол
«МЮ» заинтересовался МанджукичемМатч ТВ 04:06
В прошлом сезоне Манджукич принял участие в 33 матчах, забил 10 голов и отдал 7 передач.
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
На Московской бирже в среду утром рубль укрепляется к доллару и евро на ожидании снижения процентной ставки ФРС США.
Обновлено в 04:52
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 млн га
В общей сложности природные пожары распространились на площади около 3 млн га.
Обновлено в 04:21
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Общество
Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
Обновлено в 04:10
Политика
Главу Росстата приглашают на заседание Совета Думы
Участники Совета Думы — руководство Госдумы, главы фракций и комитетов — намерены на одном из ближайших заседаний получить от главы Росстата актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы.
Обновлено в 03:00
Политика
Более 5 тыс. подписей зачли девяти кандидатам при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме
Свыше 5 тыс. признанных ранее недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов
Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Футбол
Работающий в «Локомотиве» Сухина рассказал, о чем говорит с судьями во время матчей
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в московском «Локомотиве», в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко ответил на претензии о том, что он часто разговаривает с арбитрами во время матчей и может оказывать давление на бывших коллег.
Обновлено в 04:09
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Наука
Палеонтологи обнаружили останки «Ктулху» в Канаде
Канадские ученые нашли останки неизвестного морского существа, напоминающего Ктулху, о котором писал Говард Лавкрафт.
Обновлено в 05:21
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Политика
Климкин рассказал об «эмоциональных переговорах» с Лавровым
Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
ДНР: украинские силовики готовят провокацию для срыва перемирия
По данным разведки, Киев пытается спровоцировать ополченцев на ответные выстрелы и обвинить в срыве договоренностей Киев занимается подготовкой провокации для того, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и обвинить в срыве минских соглашений о перемирии, об этом заявили в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:42
Кино
Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа
Мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43