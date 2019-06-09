«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»REGNUM 02:35

По информации источника, манчестерский клуб продает игрока за 65−70 млн евро. Более того, «МЮ» даже готов выплатить 20 млн фунтов самому де Хеа, в случае если футболист перейдет в другую команду во время летнего межсезонья, а не бесплатно через год, когда закончится действие его нынешнего контракта.

«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»

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