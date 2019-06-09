Футбол
«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»REGNUM 02:35
По информации источника, манчестерский клуб продает игрока за 65−70 млн евро. Более того, «МЮ» даже готов выплатить 20 млн фунтов самому де Хеа, в случае если футболист перейдет в другую команду во время летнего межсезонья, а не бесплатно через год, когда закончится действие его нынешнего контракта.
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«Манчестер Юнайтед» заплатит Де Хеа 20 млн фунтов за немедленный переход в «ПСЖ»
Sport24.ruвчера в 21:09
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:05, Ашберн
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