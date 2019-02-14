«МЮ» выплатил более 22 миллионов евро Моуринью и его штабуСпорт-Экспресс 09:06

"Манчестер Юнайтед" выплатил 22,3 миллиона евро бывшему главному тренеру Жозе Моуринью и его штабу за увольнение, сообщает Sky Sports со ссылкой на финансовый отчет "красных дьяволов".

«МЮ» выплатил более 22 миллионов евро Моуринью и его штабу

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