Футбол
«МЮ» выделит более 50 млн евро на трансфер хавбека «Фулхэма»Евро-футбол.ру 07:14
Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение Сессеньона рассчитано до 2020 года. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Происшествия
Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»
В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия
«Живым щитом» гаишников заинтересовались в МВД
Обновлено в 10:47
Футбол
Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
На юге Стокгольма прогремел взрыв: один человек погиб
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Политика
Рогозин объяснил причину неудачных запусков российских ракет
Обновлено в 10:15
Наука
Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне
Ученые из Университета Берна в Швейцарии доказали, что люди способны усваивать и запоминать новую информацию во время сна, сообщает Medical News Today.
Обновлено в 09:54
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Обновлено в 02:51
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Минске совершил вынужденную посадку самолет компании Air Astana
10 февраля в столице Белоруссии совершил экстренную посадку самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший по маршруту Атырау — Амстердам.
Обновлено в 11:37
Теннис
Даниил Медведев стал победителем турнира ATP в Софии
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов
Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Спорт
Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате мира
Россиянин Денис Юсков выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Германии.
Обновлено в 10:10
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Музыка
Россиянка может представить Украину на «Евровидении»
Кандидатом от Украины на конкурс песни "Евровидение" может быть представлена россиянка Юлия Юрина. Певица является солисткой группы YUKO.
Обновлено в 11:34
Политика
Белый дом не исключил нового шатдауна
Врио главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что «нельзя абсолютно» исключить возможность еще одной приостановки работы федерального правительства.
Обновлено в 11:38