Футбол

«МЮ» воспользовался опцией продления контракта с де Хеа
Матч ТВ
09:02

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта с голкипером Давидом де Хеа на сезон. Прежнее соглашение сторон было рассчитано до 2019 года. Теперь, как сообщает источник, у футболиста имеется действующий контракт до июня 2020 года.
Матч ТВ09:02

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В Англии сообщили, что де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

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«МЮ» воспользовался опцией продления контракта с де Хеа

Матч ТВ09:02

В Англии сообщили, что «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Де Хеа до 2020 года

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Спорт-Экспресс09:09

Вратарь «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с клубом из-за девушки

Газета.Ru02:51

Daily Mail: Де Хеа готов остаться в «МЮ», если получит 5-летний контракт с зарплатой, как у Алексиса

Sports.ru05:41
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Давид де Хеа
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании. Воспитанник испанского клуба «Атлетико Мадрид», с которым выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Лигу Европы УЕФА и три Суперкубка Англии.
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