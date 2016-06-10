Футбол
«МЮ» воспользовался опцией продления контракта с де Хеа
«МЮ» воспользовался опцией продления контракта с де ХеаМатч ТВ09:02
«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта с голкипером Давидом де Хеа на сезон. Прежнее соглашение сторон было рассчитано до 2019 года. Теперь, как сообщает источник, у футболиста имеется действующий контракт до июня 2020 года.
Матч ТВ09:02
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