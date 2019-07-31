Футбол
МЮ включился в борьбу за УмтитиSoccer.ru вчера в 17:48
«Манчестер Юнайтед» активизировался в попытках подписать защитника «Барселоны» Самюэля Умтити. Вероятнее всего, это связано с тем, что манкунианцы из-за травмы потеряли на 5 месяцев Эрика Байи. Сообщается, что МЮ готов заплатить за Умтити 50 миллионов евро.
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«МЮ» после травмы Байи начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны»
ProstoProSportвчера в 17:45
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
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Армия и оружие
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"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
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