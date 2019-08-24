Футбол
«МЮ» ведет переговоры по трансферу Санчеса с несколькими клубамиМатч ТВ вчера в 10:02
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что «красные дьяволы» ведут переговоры по трансферу нападающего Алексиса Санчеса с несколькими клубами.
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«Союз» не смог состыковаться с МКС
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Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
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В России начались продажи Samsung Galaxy Note 10
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Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
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Политика
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Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
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Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Макрон пояснил, что действующая модель международных отношений «заржавела», поскольку деградировала сама система демократии.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Норвежские сейсмологи заявили, что в Северодвинске было два взрыва
В Северодвинске 8 августа случился не один взрыв, а два, между ними прошло примерно два часа.
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
Обновлено вчера в 15:48
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено 22 августа в 12:15
Происшествия
В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой
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Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro
Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
Обновлено 21 августа в 11:37
Кино
Вышел трейлер нового сериала продолжения «Звездных войн»
В Сети появился трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн». Фильм кинокомпании Disney выйдет под названием Mandalorian.
Обновлено в 01:19
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено вчера в 06:49
Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе со стороны петербургского «Зенита».
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Охотник за сокровищами столкнулся с подводным кораблем пришельцев возле Багамских островов
Обновлено вчера в 13:00
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO
Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
Обновлено вчера в 05:15
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 01:27