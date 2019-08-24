Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что «красные дьяволы» ведут переговоры по трансферу нападающего Алексиса Санчеса с несколькими клубами.

«МЮ» ведет переговоры по трансферу Санчеса с несколькими клубами

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