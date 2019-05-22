Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезонSoccer.ru 05:32
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Армия и оружие
Эксперт ООН считает, что риск ядерной войны очень высок
«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула она.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено в 06:00
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Политика
Мэй пообещала опубликовать новый вариант билля о Brexit 24 мая
Текст нового варианта билля о выходе Великобритании из состава Евросоюза будет опубликован 24 мая, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 22 мая в ходе своего выступления в палате общин британского парламента, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:58
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
У Samsung Galaxy S11 не будет подэкранной камеры — она по-прежнему будет врезана в дисплей
Недавно появились слухи о том, что флагманский смартфон Samsung следующего поколения, Galaxy S11, получит подэкранную фронтальную камеру, но судя по новым данным, такое решение если и появится, то в модели через поколение.
Обновлено в 10:14
Политика
В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Программа выйдет в эфир под названием «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight With Vladimir Putin).
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Польше смерч разрушил больше сотни зданий
Сильный смерч прошел по территории Польши в районе Войцехов близ города Люблина. Разрушены 120 зданий, 42 из них — жилые дома.
Обновлено вчера в 20:14
Здоровье
Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
Обновлено в 11:38
Общество
В пермской гимназии проходные баллы оказались разными для девочек и мальчиков
В пермской гимназии №4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс, сообщает местное издание 59.ru.
Обновлено в 09:50
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье
Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Транспорт
Метро: быстрый и безопасный проход обеспечат металлодетекторы
Новосибирский метрополитен обновляет оборудование, обеспечивающее качественную и безопасную перевозку пассажиров.
Обновлено в 05:54
Наука
Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов
В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны.
Обновлено 20 мая в 22:28
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
Обновлено в 01:15
Политика
Секретарем СНБО стал бывший министр финансов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) бывшего министра финансов Александра Данилюка.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей
Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Обновлено в 00:39
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Общество
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая
В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть
Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
Обновлено в 10:19