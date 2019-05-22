МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезонSoccer.ru 05:32

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

Политика Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.

Политика Выборы в Раду пройдут по действующей избирательной системе Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля по действующей избирательной системе, заявил замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапка, передает УНИАН.

Общество Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов Законопроектом вводятся штрафы для тех, кто сознательно дискриминирует социально незащищенных граждан. - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.

Кино Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».

Транспорт РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Политика В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.

Авто Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.

Происшествия В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.

Шоу-бизнес Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.

Футбол Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.

Армия и оружие Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Общество Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.

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Космос Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.

Космос SpaceX продолжает испытания прототипа Starship Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.

Политика Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.

Общество Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.

Политика Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.

Авто Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.

Армия и оружие США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).