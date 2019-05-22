МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезонSoccer.ru 05:32

"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон

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