Футбол

Гедеш не поможет «Валенсии» в игре с «Манчестер Юнайтед»
Soccer.ru
10 декабря в 09:18

Валенсия — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Месталья»
11′
Антонио Валенсия
Карлос Солер
17′
Тони Лато
28′
30′
Эрик Бертран Байи
46′
Маркос Рохо
Эшли Янг
Фил Джонс
47′
Тони Лато
Эсекьель Гарай
51′
57′
Фред
Маркус Рэшфорд
Денис Черышев
Ферран Торрес
66′
Санти Мина
Родриго Морено
68′
69′
Ромелу Лукаку
Джесси Лингард
82′
Маркус Рэшфорд
87′
Маркус Рэшфорд
Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш не сможет помочь команде в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Врачи решили предоставить игроку отдых, в связи с небольшим повреждением, которое тот получил в недавнем матче чемпионата Испании против «Севильи».
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