Футбол
«МЮ» урежет зарплату Погба после неудачи команды в АПЛМатч ТВ вчера в 03:42
Перед заключительным туром АПЛ «красные дьяволы» лишились шансов на место в четверке лучших команд турнира. Погба перешел в «МЮ» в 2016 году, а его действующий контракт истекает в 2021 году.
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Зарплата Погба сократится на 25%, если он останется в «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.рувчера в 15:24
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