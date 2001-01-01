«МЮ» урежет зарплату Погба после неудачи команды в АПЛМатч ТВ вчера в 03:42

Перед заключительным туром АПЛ «красные дьяволы» лишились шансов на место в четверке лучших команд турнира. Погба перешел в «МЮ» в 2016 году, а его действующий контракт истекает в 2021 году.

«МЮ» урежет зарплату Погба после неудачи команды в АПЛ

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