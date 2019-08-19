Футбол

«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»РИА Новости 17:07

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
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