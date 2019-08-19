"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Происшествия Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова» В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.

Экономика России дали «год-полтора» до кризиса Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.

Происшествия Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Общество В Instagram произошел массовый сбой Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Происшествия В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Экономика Жители России начали тратить накопления Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.

Армия и оружие США испытали запрещённую ДРСМД ракету В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Гаджеты Supreme выпустит кнопочный телефон-кирпич с 3G Ранее бренд сотрудничал с компанией Морніем — вместе они выпустили серию пауэрбэнков Supreme.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.

Политика Олег Буров избран новым мэром Риги Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.

Технологии «ВКонтакте» назначил операционного директора С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Происшествия Экс-сотрудника МВД по Дагестану осудили за драку в Астрахани По данным следствия в мае этого года в одном из кафе Астрахани произошел конфликт между действующим на тот момент сотрудником МВД Дагестана, который проводил отпуск в Астрахани, и администрацией заведения.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Кино Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов» Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.

Политика Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.

Гаджеты Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и смарт-ТВ Redmi TV Китайская компания Xiaomi 29 августа представит смартфон Redmi Note 8 и первый смарт-ТВ под маркой Redmi.

Общество В России ускорилась убыль населения В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.

Политика Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.