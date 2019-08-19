Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальтиLiveSport.ru 17:12
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
|24′
Дэниел Джеймс
|27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
|46′
Рубен Невеш
|51′
Рубен Невеш
|55′
Райан Беннетт
|67′
|81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
|86′
|89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
|89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
|90′+1′
|36%
|Владение мячом
|64%
|74%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
10
Кутроне
7
Нету
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
26
Гринвуд
6
Погба
8
Мата
39
Мактомини
15
Перейра
9
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
Трагедия произошла в деревне Патрикеево Ульяновской области 18 августа: в жилом доме были обнаружены тела пяти человек - трех взрослых (мужчины 66 лет, женщин 42 и 69 лет) и двух четырехлетних детей, а недалеко от места событий нашли труп 16-летнего подростка.
Обновлено в 06:24
Футбол
Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 16:47
Политика
К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители
Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено в 15:38
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мэн»
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Политика
Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией
Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25
Технологии
Google выяснил, что россияне чаще всего покупают через Интернет
Специалисты компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого выяснили, что чаще всего российские покупатели приобретают в Интернете.
Обновлено в 17:50
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Сын Валерии: «Пошли слухи, что моя девушка беременна»
Накануне стало известно, что сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин женился на Наталье, с которой он учился в школе.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк
После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Политика
Twitter заблокировал тысячи аккаунтов противников протестов в Гонконге
Администрация соцсети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге.
Обновлено в 18:23
Авто
Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Авто
LADA Granta получила новую версию Drive Active
«АвтоВАЗ» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию LADA Granta – Drive Active.
Обновлено вчера в 06:20
Общество
В России изменились правила провоза багажа через границу
В России 19 августа вступили в силу новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
Бибрас Натхо продолжит карьеру в «Партизане»
Обновлено в 09:34