Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальтиLiveSport.ru 17:12

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.
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