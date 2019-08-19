В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.

«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти

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