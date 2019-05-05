«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧРИА Новости 11:15

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира. Встреча, прошедшая в воскресенье в Хаддерсфилде, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Скотт Мактоминей (8-я минута).

«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ

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