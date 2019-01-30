Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Бернли», уступая 0:2 за 9 минут до конца матчаSports.ru вчера в 16:51
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|51′
Эшли Барнс
|60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
|63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
|67′
Хуан Мата
|72′
|73′
Чарли Тэйлор
|78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
|81′
Крис Вуд
Поль Погба
|87′
Виктор Линделеф
|90′+2′
|90′+5′
Джек Корк
|80%
|Владение мячом
|20%
|88%
|Процент точных передач
|61%
|10
|Удары в сторону ворот
|–
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|4
|11
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|8
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
4
Джонс
23
Шоу
14
Лингард
31
Матич
6
Погба
8
Мата
7
Санчес
10
Рэшфорд
1
Хитон
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
13
Хендрик
18
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
10
Барнс
11
Вуд
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) на «Олд Траффорд» в матче 24-го тура премьер-лиги. Манкунианцы впервые не выиграли под руководством главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
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