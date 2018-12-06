Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ
RT на русском
16:55

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Александр Ляказетт
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со результатом 2:2. Счёт в матче на 26-й минуте открыл защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи.
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