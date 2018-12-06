«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со результатом 2:2. Счёт в матче на 26-й минуте открыл защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи.

«МЮ» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче 15-го тура АПЛ

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