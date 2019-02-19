Футбол

МЮ сыграет с «Вулверхэмптоном» в четвертьфинале Кубка АнглииSoccer.ru 17:48

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Состоялась жеребьёвка четвертьфинального раунда Кубка Англии.
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