Футбол

МЮ сыграет с «Вулверхэмптоном» в четвертьфинале Кубка АнглииSoccer.ru 17:48

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Состоялась жеребьёвка четвертьфинального раунда Кубка Англии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинальных пар Кубка Англии по футболу

ТАСС20:51

В четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном»

Советский спорт17:23

Кубок Англии. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ман Сити» против «Суонси»

Sports.ru16:41

«МЮ» в четвертьфинале Кубка Англии сыграет с «Вулверхэмптоном», «Ман Сити» - против «Суонси»

Спорт-Экспресс17:03

Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии

Газета.Ru16:53

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

Sport24.ru16:42

Стали известны соперники «Ман Сити» и «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии

Чемпионат17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика

Жители южных Курил выступили против передачи островов Японии

Обновлено в 20:51
Происшествия

Пострадавшие в ДТП во Владивостоке мать и ребенок умерли в больнице

Обновлено в 19:38
Армия и оружие

The National Interest оценил российский танк Т-90МС

Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Политика

Против Трампа подали иск 16 штатов США

Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено в 21:58
Политика

В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли

Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.
Обновлено в 21:42
Политика

Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля

Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Политика

Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер

Как подсчитали в ведомстве, на конец 2018 года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил 6,3 миллиарда долларов США.
Обновлено в 19:51
Политика

Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России

Обновлено в 19:31
Общество

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено в 18:52
Происшествия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.
Обновлено в 22:00
Экономика

В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие

Пять украинских диверсантов подорвались при попытке проникнуть в ЛНР

Обновлено в 15:44
Единоборства

Мирко «Крокоп» Филипович хочет получить реванш с Федором Емельяненко

Хорватский боец-тяжеловес ММА Мирко "Крокоп" Филиппович рассчитывает провести реванш с россиянином Федором Емельяненко, рассказал глава Bellator Скотт Кокер.
Обновлено в 14:19
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».
Обновлено в 20:59
Происшествия

В США шестиклассник был арестован после отказа давать клятву верности

Обновлено в 04:02
Происшествия

Режим ЧС введен в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой войны

Обновлено в 19:40
Политика

Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.
Обновлено в 22:07
Хоккей

«Тампа» разгромила «Коламбус», Кучеров набрал 5 очков

"Тампа" на выезде обыграла "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Никита Кучеров.
Обновлено в 22:12
Политика

Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни

Обновлено в 15:16
Происшествия

В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка

Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны

Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Общество

Знаменитого тигра Амура скоро официально передадут Приморью

Напомним, губернатор Хабаровского края заявил в понедельник, 11 февраля, что регион готов передать хищника администрации Приморского края.
Обновлено в 21:55
Политика

Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию

Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
Обновлено в 15:58
Экономика

Великобритания и Израиль подписали соглашение о торговле после Brexit

Великобритания и Израиль подписали соглашение о непрерывности торговли между двумя странами после Brexit, говорится в сообщении британского министерства международной торговли.
Обновлено в 20:48
Экономика

Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Космос

Стартовый комплекс на Байконуре закроют раньше запланированного срока

Обновлено в 20:33
Автоспорт

Даниил Квят: Первый день тестов прошел очень продуктивно

Даниил Квят поделился впечатлениями о первом дне за рулем новой машины Toro Rosso на тестах в Барселоне.
Обновлено в 13:43
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Суонси Сити
Британский футбольный клуб
Валлийский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное