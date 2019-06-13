Футбол
«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛSportbox.RU 04:37
В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
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Официально: 1-й тур АПЛ пройдет 9-11 августа, в центральном матче «МЮ» сыграет с «Челси»
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