Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛSportbox.RU 04:37

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
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«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

Матч ТВ04:37

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

Sportbox.RU04:37

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ. Расписание матчей

Спорт-Экспресс04:02

Опубликован календарь АПЛ на сезон 2019/2020

Soccer.ru04:12

«Манчестер Сити» начнет защиту титула матчем против «Вест Хэма». АПЛ стартует 9 августа

Sport24.ru04:08

Официально: 1-й тур АПЛ пройдет 9-11 августа, в центральном матче «МЮ» сыграет с «Челси»

Bookmaker-ratings.ru04:50

Официально: расписание первого тура нового сезона английской Премьер-Лиги 2019/2020

Sport.ru04:29
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Обновлено вчера в 16:51
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Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Обновлено вчера в 19:54
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
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Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
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Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

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Футбол

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Обновлено в 03:29
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Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
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Раскрыт секрет долголетия летучих мышей

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Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
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Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 год и решен вопрос об очередном продлении санкций против Москвы, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
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Работу своего VPN в России прекратит антивирус Avast

Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.
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